Duras acusaciones del PSOE al alcalde Miércoles, 7 noviembre 2018, 08:09

El PSOE, en nota de prensa, «reprocha y condena la actitud dictatorial del alcalde en el Pleno, que volvió a utilizar para soltar una soflama y no dar explicaciones sobre el desfase de dinero de las cuentas de San Juan 2018, por el cual ha dimitido una concejala de su equipo de gobierno». Los socialista lamentan que volviera a «llevar por segunda vez a un Pleno como punto de orden del día la dación de cuentas de San Juan 2018, con la sorpresa de que no dio cuenta y no explicó el gasto y la demasía en el Presupuesto. Seguimos sin saber a qué bolsillos ha ido a parar el desfase, seguimos sin saber dónde ha dilapidado el alcalde el dinero. Ayer utilizó una vez más el Ayuntamiento para fines personales y partidistas, no dio explicaciones y se dedicó a mentir y difamar a concejales de la oposición votados por la ciudadanía y que han representado y representan a Coria de manera intachable».

El PSOE critica que «utiliza la institución para seguir subsistiendo políticamente, ya que su único soporte económico no es otro que encadenar cargos institucionales públicos. La utiliza para seguir sableando a las arcas municipales 50.500 euros anuales. Es una irresponsabilidad impropia del cargo institucional que representa», dice. «Desde el PSOE de Coria volvemos a pedirle al alcalde que presente el informe de la interventora para poder saber a qué bolsillo ha ido a parar el dinero de los corianos», concluye.