Dotan a la piscina de Saucedilla de cámaras contra el vandalismo

Los vecinos de Saucedilla, y de los pueblos del entorno que visitan en buen número su piscina municipal, han estado varios días sin poder bañarse por culpa de la actuación de unos vándalos, a los que no se les ocurrió nada mejor que arrojar trozos de vidrio al agua. Ocurrió en la madrugada del domingo, puesto que fue esa mañana cuando se dieron cuenta los encargados de las instalaciones, que no pudieron abrir ese día para vaciar el vaso y retirar los trozos de vidrio y evitar así que nadie resultara herido. El llenado posterior se prolonga varios días, por lo que no se pudo volver a abrir hasta el jueves.

Además, no es la primera vez que el recinto sufre este tipo de comportamientos incívicos, ya que como explica el alcalde, Alfredo Marcos, en ocasiones anteriores han roto la silla que se utiliza para las personas con discapacidad, han dejado heces o recientemente han arrojado una carpa muerta al vaso grande, siendo necesario desalojar a los bañistas e hiperclorar.

Todo ello está causando una profunda indignación en el vecindario y en el propio Ayuntamiento, que ha decidido intensificar la vigilancia con la colocación de cámaras para identificar a los autores en caso de que vuelvan a repetirse situaciones similares y poner la correspondiente denuncia para que paguen por los daños que están causando.