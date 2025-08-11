Dos universitarios moralos, finalistas de un premio nacional Se trata de Pablo Martín y Alfredo Sánchez-Fuentes, estudiantes de Ingeniería Informática, por el proyecto EsTuPiso

Miguel ángel Marcos Lunes, 11 de agosto 2025, 08:07 Comenta Compartir

Dos jóvenes moralos estudiantes de Ingeniería Informática, Pablo Martín Gil y Alfredo Sánchez-Fuentes Rivero, son los creadores de EsTuPiso, uno de los dos proyectos ganadores del 'UPSA-Santander X', dentro del Programa 'Santander X Spain Awards Proyectos Emprendedores Universitarios 2025'. El otro es Verdix. Los dos trabajos, «iniciativas innovadoras y con impacto social», han recibido una cuantía de 2.000 euros y competirán en la fase nacional.

Este programa, impulsado por el Banco Santander, premia a los mejores proyectos emprendedores universitarios y su objetivo principal es «reconocer iniciativas innovadoras y con impacto social, presentadas por estudiantes y egresados».

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y Banco Santander organizaron la Jornada Final 'UPSA-Santander X'. En ella los autores de los seis proyectos seleccionados este año dispusieron de cuatro minutos para hacer su presentación y de tres para contestar las preguntas del jurado, que estuvo formado por el responsable de Instituciones en Banco Santander, Jorge Aguilera; el gerente de la Universidad Pontificia de Salamanca, Daniel Salvador, y el CEO y cofundador de GaiaRooms, Enrique Domínguez Miguel.

Los proyectos elegidos planteaban desde una plataforma digital enfocada a transformar el periodismo mediante la verificación automatizada de noticias, TransparencIA, a mejorar la vida diaria y la gestión en residencias universitarias y colegios, Yubi.

Búsqueda de pisos

El jurado optó por VerdiX y EsTuPiso. Esta última, creada por los jóvenes moralos, se anuncia como un plataforma con chatbot de IA avanzada para la búsqueda de pisos compartidos, usando filtros de afinidad personal y características del inmueble. «Resuelve la dificultad de encontrar pisos que se adapten a las preferencias habitacionales y a la compatibilidad entre personas», explican.