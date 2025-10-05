HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los hermanos que regentan 'Panadería de Vienas'. J. S. P.
TRUJILLO

Dos negocios locales estarán en los Premios del Comercio

Javier Sánchez Pablos

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

La ciudad estará bien representada en los Premios del Comercio de Extremadura 2025, que forman parte del III Foro del Comercio, organizado por la Junta. En este acto, dos empresas locales recibirán su merecido reconocimiento. Se tratan de 'Panadería de Vienas' y 'Antonio Hueso S. A', en la categoría de 'Tienda emblemática', «una distinción que premia la trayectoria, la permanencia y la aportación al comercio local de aquellos establecimientos con una identidad consolidada en el tiempo», según informan fuentes municipales, a través de una nota de prensa.

Estas mismas fuentes recuerdan que la concejalía de Comercio, con la Gerencia de Dinamización Comercial, ha trabajado en el impulso y dinamización del sector. Esta labor ha permitido que dos negocios históricos formen parte del listado de premiados. Es «un motivo de orgullo para la ciudad y un estímulo para continuar respaldando a nuestro comercio de proximidad». Con este reconocimiento, Trujillo refuerza su presencia en el panorama regional.

