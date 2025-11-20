HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Dos heridos tras una salida de vía y chocar con un árbol en la provincia de Cáceres

Las víctimas, un hombre y una mujer, han sido trasladadas al Hospital Virgen del Puerto

R.H.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Un hombre y una mujer han resultado heridas este jueves en una accidente de tráfico con vuelco en la provincia de Cáceres.

El suceso se ha producido sobre las 14.10 horas en el término municipal de Jaraíz de la Vera., a la altura del kilómetro 22,800 de la EX-203, vía que va desde de Plasencia al límite de la provincia de Ávila

El siniestro vial ha consistido en una salida de vía por el margen derecho con posterior choque contra árbol y vuelco.

Hasta el lugar del suceso se han trasladado hasta tres dotaciones del Servicio Extremeño de Salud (SES), que atendieron a las dos víctimas y fueron trasladadas al Hospital Virgen del Puerto. Las víctimas una de ellas de 64 años se encontraba policontusionada y estaba en estado «menos grave» y la otra persona, de 60 años, sufría un trauma torácico y fue evacuada en estado «leve».

El vehículo, que se encontraba dañado, ya ha sido retirado por la grúa.

Las causas del siniestro vial están siendo investigadas por parte de agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  3. 3 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  6. 6

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  7. 7 Tres afortunados en el sorteo de la Bonoloto ganan más de 58.000 euros este miércoles
  8. 8

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  9. 9 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  10. 10 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos heridos tras una salida de vía y chocar con un árbol en la provincia de Cáceres

Dos heridos tras una salida de vía y chocar con un árbol en la provincia de Cáceres