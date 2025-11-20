Dos heridos tras una salida de vía y chocar con un árbol en la provincia de Cáceres Las víctimas, un hombre y una mujer, han sido trasladadas al Hospital Virgen del Puerto

Un hombre y una mujer han resultado heridas este jueves en una accidente de tráfico con vuelco en la provincia de Cáceres.

El suceso se ha producido sobre las 14.10 horas en el término municipal de Jaraíz de la Vera., a la altura del kilómetro 22,800 de la EX-203, vía que va desde de Plasencia al límite de la provincia de Ávila

El siniestro vial ha consistido en una salida de vía por el margen derecho con posterior choque contra árbol y vuelco.

Hasta el lugar del suceso se han trasladado hasta tres dotaciones del Servicio Extremeño de Salud (SES), que atendieron a las dos víctimas y fueron trasladadas al Hospital Virgen del Puerto. Las víctimas una de ellas de 64 años se encontraba policontusionada y estaba en estado «menos grave» y la otra persona, de 60 años, sufría un trauma torácico y fue evacuada en estado «leve».

El vehículo, que se encontraba dañado, ya ha sido retirado por la grúa.

Las causas del siniestro vial están siendo investigadas por parte de agentes pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres.