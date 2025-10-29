HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sucesos de Extremadura

Dos detenidos por robar el dinero de las donaciones en la iglesia de Navas del Madroño

El hombre fue sorprendido en el interior con el rostro y las manos cubiertas mientras cometía el robo

R. H.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:45

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, de 38 y 42 años respectivamente, por robar el dinero de las donaciones de la iglesia de Navas del Madroño.

En la madrugada del día 17 de octubre, un vecino de Navas del Madroño alertó a la Guardia Civil sobre la presencia de dos personas foráneas deambulando por los alrededores de la iglesia de la localidad.

Dos patrullas acudieron al lugar y a su llegada, los agentes inspeccionaron los accesos a la iglesia y observaron que la puerta trasera se encontraba forzada y entreabierta, por lo que entraron a su interior para comprobar que nadie estuviese dentro.

Entonces, los agentes encontraron a un hombre con el rostro y las manos cubiertas, que al verlos emprendió su huida corriendo hacia el exterior, pero fue rápidamente interceptado por una patrulla.

Acto seguido, regresaron al interior de la iglesia donde localizaron las herramientas empleadas para cometer el robo. Tras aprehender el botín, billetes y multitud de monedas ofrecidas como donativo, así como herramientas, el hombre fue detenido.

De nuevo en el exterior, mientras permanecían con el ya detenido, los agentes percibieron la presencia de un vehículo que era conducido por una mujer. Al identificarla, comprobaron que ambas personas mantenían una relación sentimental, por lo que inspeccionaron el turismo en búsqueda de indicios.

En el maletero del vehículo encontraron una caja de herramientas y cableado de cobre junto al que se hallaba una palanca de similares características a la empleada para fracturar la puerta de acceso a la iglesia.

Con las pruebas, los agentes detuvieron a ambas personas acusadas de un delito de robo con fuerza. Tienen antecedentes penales por robos y hurtos.

