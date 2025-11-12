Dos detenidos por estafar a un vecino de Navalmoral con el timo del 'tocomocho'

R. H. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, padre e hijo de 24 y 52 años que residen en la provincia de Toledo, por estafar a un vecino de Navalmoral de la Mata con el timo del 'tocomocho'.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre. Un vecino de Navalmoral transitaba por una calle del municipio con la intención de comprar unos boletos de lotería y en ese momento fue abordado por un hombre que le mostró varios cupones y le preguntó dónde podía comprobar si estaban premiados.

Mientras conversaban, apareció un segundo individuo, que afirmó conocer el procedimiento para verificar los décimos, indicando que debía realizarse una llamada a por teléfono. Los tres se desplazaron en un vehículo con el fin de realizar la supuesta comprobación, informa la Guardia Civil en una nota.

Durante el trayecto, realizaron una llamada telefónica en la que una mujer (que formaría parte del engaño) confirmó falsamente que los boletos estaban premiados «tanto en número como en serie». A continuación, los presuntos autores convencieron a la víctima para adquirir uno de los cupones a cambio de 1.500 euros, alegando que se trataba de un premio de alta cuantía.

La víctima accedió a realizar la operación y acudió a una entidad bancaria para sacarel dinero. Los estafadores le llevaron al banco y tras obtener la cantidad, volvió a subirse al vehículo donde realizaron la transacción.

Después, fue persuadido para bajar a comprar un bocadillo para uno de los supuestos autores. Sin embargo, al regresar al punto donde había dejado el coche ya no estaban allí, momento en el que se percató de que había sido víctima de una estafa al comprobar que el décimo no estaba premiado. Tras ello, acudió a la Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia.

La investigación permitió a los agentes identificar el vehículo implicado y con ello localizar a los presuntos autores, padre e hijo de 24 y 52 años, residentes en la provincia de Toledo.

El pasado día 10 ambos fueron detenidos como supuestos autores de un delito de estafa. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.