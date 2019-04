Las donaciones de sangre caen el 7,5 por ciento en el último año Autoridades y responsables de la Hermandad en la asamblea. :: E.G.R. El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre Campo Arañuelo alerta de la necesidad de incidir en la promoción M. A. M. Lunes, 15 abril 2019, 09:01

Un total de 2.436 bolsas de sangre en 2018 -194 menos en el año 2017- se obtuvieron del Área de salud de Navalmoral, lo que supone una caída del 7,5%. Se trata de un descenso del que ya viene alertando hace tiempo el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre Campo Arañuelo, José Luis Fernández, achacando la bajada a los recortes que en los últimos años vienen sufriendo en los presupuestos que para estas actividades concede la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

Estos recortes afectan directamente a las campañas de promoción y a otras actividades encaminadas a fomentar la donación, algunas de las cuales se han tenido que dejar de llevar a cabo. Este problema lo puso de manifiesto Fernández en el transcurso de la XXXIV Asamblea General de los donantes, celebrada el sábado en la casa de la cultura de Navalmoral, malestar que también refleja en la ya habitual memoria anual de actividades. "Pese a todos nuestros esfuerzos, los resultados demuestran que no han sido suficientes: las 2.436 bolsas extraídas representan un descenso del 7,5% respecto al año anterior, lo que significará una nueva disminución en la subvención que se nos dará previsiblemente el próximo año, creerme si os digo que cada vez es más difícil conseguir que estos resultados mejoren y la donación vuelva a crecer", lamenta.

No obstante se mostró satisfecho y agradecido por el esfuerzo que hacen donantes y colaboradores, con especial reconocimiento a los delegados de los pueblos, subrayando que "han conseguido que esto no haya sido aún peor, sin ellos sería muy difícil continuar". Para concluir insistió en la necesidad de más medio, ya que "si no hay suficientes medios económicos; si no hay un mínimo interés por parte de todos en mantener y mejorar la atención al donante; si no hay campañas promocionales que desde todos los ámbitos llamen la atención del donante y posible donante, poco podremos conseguir". De hecho, el 2018 ha sido el octavo año consecutivo en el que se registra un descenso en el número de donaciones, desde que en 2010 se registrase el máximo histórico, con 3.597 bolsas.

Cifras y estadísticas

En cuanto a la memoria, que se entregó a los presentes en el transcurso de la asamblea, recoge también palabras de autoridades locales y autonómicas, así como ya los habituales informes económicos del pasado ejercicio y presupuesto, que para este año se sitúa en 22.048,98 euros.

También las extracciones llevadas a cabo por la unidad móvil de hemodonación, 2.400 frente a las solo 36 que se han efectuado en el hospital Campo Arañuelo, las donaciones realizadas en cada población, extracciones por meses, etcétera.

La asamblea se completó con la entrega de premios del concurso de dibujo infantil y juvenil alusivo a la donación y el reconocimiento a los donantes que han superado la barrera de las 20 donaciones. Aquí destaca el merecido homenaje a Francisco Gómez González, que suma más de un centenar de donaciones.