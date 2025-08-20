Dominó para despedir los festejos patronales de Carrascalejo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:46 Comenta Compartir

E. G. R. El bar Mateos acoge hoy la última actividad organizada por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas de la Virgen de la Asunción, patrona de Carrascalejo, que comenzaron la semana pasada con música, ofrenda floral y actos litúrgicos. En esta ocasión el establecimiento albergará el Torneo de Dominó San Mateo, que comenzará a las cinco de la tarde.