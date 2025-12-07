HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Este domingo concluyen los actos de la Feria Agroalimentaria Sabores del Geoparque en Berzocana

Eloy García

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

La población acoge hoy la última jornada de la Feria Agroalimentaria Sabores del Geoparque, que comienza a las once con un taller de elaboración de ... Tarta de la abuela, seguido de apertura de expositores, cata de aceite con denominación de origen Villuercas Ibores Jara y un cocido berzocaniego, ya a las dos y media de la tarde.

