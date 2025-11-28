Este domingo se celebra el XLVII Trofeo Cross de La Encamisá

J. R. N. Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El programa festivo de La Encamisá incluye este domingo a las 11.00 horas el XLVII Trofeo Cross de La Encamisá de Campo a Través en la Dehesa Boyal. Y hasta el 10 de diciembre, en la Casa de Cultura se podrá contemplar la exposición de carteles de esta destacada festividad en honor a la Virgen de la Inmaculada.

El 2 de diciembre, a las 10.30 horas, se presentará La Encamisá 2025 en la sala de prensa de la Diputación de Cáceres en la plaza de Santa María. El 5 de diciembre, tras la novena, Juan Bartolomé López Vergel leerá el pregón de las fiestas en la Casa de Cultura, con la actuación del Trío Piacevole.

El 6 de diciembre a las 12.00 horas se celebrará la ofrenda floral en honor a María, por personas ataviadas con el traje típico de Torrejoncillo. El recorrido comenzará en la plaza Mayor, y seguirá por la calle Barrionuevo, plaza de La Encamisá, Saturnino Serrano, San Albín, Genaro Ramos, Francisco Corcho, Antonio Sarmiento, Gabriel y Galán y plaza Mayor. La ofrenda en la iglesia de San Andrés correrá a cargo de Eva Luceño Salgado, y a continuación convite, para todo el público, en la sede de Paladines de La Encamisá, en la calle Lorenzo Díaz. Y a las 22.00 horas, se llevará a cabo el acto de andar La Encamisá, con salida desde la puerta de la iglesia de San Andrés.

El día grande será el 7 de diciembre. A las 22.00 horas tendrá lugar la salida del estandarte de María Inmaculada y procesión de La Encamisá. Antes de la entrada, habrá fuegos artificiales. La recogida y entrega de faroles, así como el convite al finalizar La Encamisá, tendrá lugar en la calle Barrionuevo 22 en el bar Colonización. Portará el estandarte Óscar García y le acompañarán Óscar Esteves y Mario Ramos.

El 8 de diciembre, día de La Pura, a las 12.00 horas se celebrará la misa mayor en la iglesia de San Andrés y procesión. A continuación convite para el público en general ofrecido por los Mayordomos 2025, en la calle Barrionuevo 22 en el bar Colonización. A las 16.30 horas, finalizará el novenario en honor a María Inmaculada en la iglesia de San Andrés y posterior procesión de La Pura.

Y el 9 de diciembre, día de La Pura Chica, a las 12.00 horas en la Casa de Cultura, se podrá disfrutar del festival infantil a cargo del grupo Funambulus. Acto seguido se obsequiará a todos los niños con un convite en el hall.