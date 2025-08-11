HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los DJs Jayxme, Borja Nieto y Mario Gariba protagonizan la IV Isla Party de Coria

J. R. N.

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:05

Los DJs Jayxme, Borja Nieto y Mario Gariba serán los protagonistas de la Isla Party, uno de los eventos más esperados por los jóvenes dentro del programa del Agosto Turístico que llena la ciudad de música, cultura, tradición y diversión. La fiesta, que cumple su cuarta edición, se celebrará el 23 de agosto, a partir de la medianoche, en el campo de tierra ubicado junto al campo de fútbol César Sánchez.

El entorno natural de La Isla, a orillas del río Alagón, volverá a convertirse en el epicentro de la fiesta más esperada del verano, con música actual para garantizar la máxima diversión de los asistentes.

La Isla Party se ha consolidado como un referente del ocio nocturno veraniego en el norte de Extremadura y en cada edición atrae a cientos de personas tanto de la localidad como de otros puntos de la región. Esta cuarta edición promete superar todas las expectativas. La entrada será gratuita y se anima a la juventud de Coria y alrededores a disfrutar de la Isla Party, una fiesta que ha tenido gran éxito en los últimos años.

