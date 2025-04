El diseñador cauriense J. J. Hernández, más cerca de 'Maestros de la costura'

Miriam Bañón Domingo, 17 de septiembre 2023 | Actualizado 18/09/2023 08:00h. Comenta Compartir

El diseñador cauriense Juan José Hernández está a punto de cumplir uno de sus sueños. El próximo 3 de octubre viajará a Madrid para realizar el último casting de 'Maestros de la costura', el programa de TVE en el que la costura es la protagonista.

Todo empezó en San Juan, cuando el cauriense decidió apuntarse al primer casting, aunque sin éxito, ya que dejó el formulario a medias. «Una semana después de San Juan me llamaron los del casting y me pidieron que completase el formulario y mandase un vídeo porque con las fotos que habían visto me dijeron que era uno de los aspirantes que más encajaba en el perfil que estaban buscando».

Tras esta llamada, Juanjo retomó la ilusión y se puso manos a la obra. Terminó de rellenar el formulario y envió un vídeo que dice que «es muy surrealista, lo hice rápido, siendo yo, pero rápido y me sorprendió mucho». Tras quince días, el diseñador volvió a recibir un formulario en el que tuvo que seguir rellenando decenas de datos para entender de dónde venía su pasión por la costura y enviar fotos con su familia, trabajando, en sus actividades diarias, o disfrutando de su ocio.

Tras este segundo formulario, vino el tercero, donde ya le pedían fotos específicas de trabajos. «Entre unos formularios y otros he mandado miles de fotos y he contestado miles de preguntas. Pero merece la pena, porque ayer recibí más noticias». Esta vez, la buena noticia ha llegado en forma de correo. Juanjo ha recibido la confirmación para estar el día 3 de octubre a las 9.30 horas en Madrid para el casting presencial. «Fue una sorpresa, yo ya no esperaba que me fueran a llamar, pero estoy que no me lo creo. Tengo que llevar una prenda confeccionada para la mañana y si paso de fase me quedaré a la prueba de la tarde».

En el caso de que el cauriense llegue a la prueba de la tarde, tendrá que mostrar sus dotes en pleno directo, ya que le han pedido que lleve telas y utensilios de costura para confeccionar en una hora un top sin mangas. Tras esta prueba, se decidirá quién entra al programa.