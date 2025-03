La Diputación «maltrata» al Campo Arañuelo, según el PP

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Miércoles, 19 de enero 2022, 09:09 Comenta Compartir

Talayuela y Navalmoral de la Mata son, junto con Miajadas, las poblaciones de la provincia más perjudicadas en el recorte del Plan de Empleo Local de la Diputación de Cáceres en el año 2022, al perder entre las dos 25 puestos de trabajo, según aseguró ayer el portavoz del Partido Popular en el organismo provincial. «¿Cómo defenderán sus alcaldes esa pérdida?», se preguntó José Ángel Sánchez Juliá.

Como hace todos los años, Diputación lanza un Plan de Empleo para financiar contrataciones en los ayuntamientos de la provincia. El de este año asciende a cinco millones de euros, lo que supone 1.450.000 euros y 193 empleos menos que en 2021.

«Con este escenario, ya se pueden imaginar que las previsiones no eran nada halagüeñas. Pero lo que no esperábamos era el recorte tan brutal que van a sufrir Talayuela y Navalmoral. Talayuela de más de un 82%, pasando de diecisiete contrataciones a tres, y Navalmoral de la Mata de un 58%, al pasar de diecinueve contratos a ocho. Eso supone servicios que no se van a poder cubrir en los motores económicos del Campo Arañuelo y que juntos cuentan con más de 2.000 desempleados», aseveró.

«El plan de 2022 recorta 193 plazas en 85 municipios, un 15% en el Campo Arañuelo, con 25», según el portavoz popular

Sin embargo esa situación se podría corregir, en su opinión, con partidas que no se han utilizado, puesto que hay casi 290.000 euros que no están contemplados en la convocatoria. Por ello, desde el grupo popular en la Diputación se preguntan cómo es posible que existiendo la opción de crear 38 empleos más en la provincia no se haga y se queden sin gastar.

«Porque este plan de empleo recorta 193 plazas en 85 municipios, un 15% entre Talayuela y Navalmoral con 25. ¿Qué les va a decir el PSOE a los más de 2.000 desempleados que tienen entre las dos para justificar este recorte?», se preguntó.

Asimismo denunció que además de ese recorte, el plan «sigue interviniendo las cuentas municipales por la puerta de atrás, ya que no cubre el 100% de la contratación, sino que los ayuntamientos tienen que aportar el 20% de cada contrato. Una vez más, vemos como el Gobierno de la Diputación sigue cargando sus políticas sobre las maltrechas cuentas municipales», aseguró.

Recorte

Sánchez Juliá recordó que no es la primera vez que viene a Navalmoral de la Mata para denunciar el «maltrato que sufre el Campo Arañuelo por parte de la Diputación», ya que en el Plan Reactiva Social del 2020 recibió solo 14 empleos o que se ha excluido a la comarca de la Red de Centros de Innovación Circular FAB.

Por ello, pidió al presidente de la Diputación que reconsidere la situación y evite este «brutal recorte de empleo, y más en tiempos donde la lucha contra el reto democrático debe ser una prioridad. Y para muestra, un botón, ya que en los últimos 10 años Talayuela ha perdido casi 2.000 habitantes y Navalmoral se ha estancado en torno a los 17.000, perdiendo 376».

Para terminar, señaló que el Gobierno provincial está «agotado y sin ilusión, con planes que se repiten año tras año, perdiendo la verdadera esencia de la Diputación, que es ser el Ayuntamiento de los ayuntamientos».