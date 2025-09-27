La Diputación de Cáceres visibiliza el trabajo artesanal de sus empleados

Isabel Ambrona Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:29 Compartir

Entre la precisión de una llave inglesa, el olor de la madera recién cortada y la creatividad frente a un lienzo, conviven oficios que recuerdan a los de antes y se actualizan con los de ahora. Un mecánico, un carpintero, un herrero y una diseñadora gráfica, todos ellos trabajadores de la Diputación de Cáceres, han compartido con HOY cómo es su trabajo diario, muchas veces invisible dentro de una institución como es la Diputación de Cáceres.

Historias de esfuerzo, destreza y dedicación que ponen rostro al trabajo artesanal y técnico que sostiene el funcionamiento de la institución y, en cierto modo, también el de la provincia.

En apariencia muy diferentes, todos estos oficios tienen un denominador común: contribuir a que la Diputación de Cáceres pueda prestar un servicio eficaz y cercano a los ciudadanos, al mismo tiempo que poner en valor la combinación de tradición y modernidad en el ámbito público.

Sus historias

Francisco Javier Sánchez es el jefe de taller de mecánica. Su área asegura que la flota de vehículos de la Diputación esté siempre en condiciones óptimas para prestar servicio en la provincia y poner a punto el material del Servicio Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial de Cáceres (Sepei). También colabora con el servicio de carpintería metálica y herrería, que está gestionado por José Antonio Castellano. Este último departamento se encarga de reparar y fabricar estructuras metálicas que garantizan la seguridad y conservación de los edificios provinciales.

Claudio Liberal es el carpintero que diseña, restaura y adapta mobiliario y elementos de madera, manteniendo un oficio artesanal esencial.

La labor de la diseñadora gráfica, dependiente del Departamento de Imagen, cosiste en dar forma a las imágenes de campañas, materiales de comunicación e imagen institucional, con un trabajo que, aunque digital, también requiere creatividad y precisión artesanal.

Su nombre es Rocío Vicente y, a veces, también deja volar su imaginación con diseños realizados a mano, con un lienzo, un pincel y su imaginación como protagonistas.

Francisco Javier Sánchez, jefe de taller de mecánica La Diputación de Cáceres es una de las tres instituciones de toda España que posee su propio servicio de mecánica y no tiene externalizado el servicio, así lo narra su jefe de taller, Francisco Javier Sánchez que posee una antigüedad de 28 años. Además de realizar el mantenimiento y la reparación, tanto los vehículos oficiales de la institución, como de la maquinaria pesada de sus fincas o de las bombas de agua, su trabajo con el SEPEI también es fundamental. Sobre todo, según destaca Sánchez, en la reparación de los mástiles de iluminación y de todo los equipos de excarcelación.

Claudio Liberal, jefe de taller de carpintería Construcción de cerramientos, restauración, instalaciones y mantenimientos de objetos o infraestructuras que requieren de técnicas, herramientas y materiales muy diferentes, dependiendo de su naturaleza, del uso al que está destinado y de su ubicación, es gran parte de la labor del taller de carpintería de la Diputación, dirigido por Claudio Liberal junto a Javier Ríos. El Palacio Provincial, el Duquesa de Valencia, Moraga, Ulloa o San Francisco con algunos de los lugares de la provincia que lucen trabajos artesanales y artísticos de este área. También acoge a alumnado de ciclos formativos de grados.

José Antonio Castellano, herrero soldador Desde la reparación de una escalera rota de un camión de bomberos, hasta trabajos de soldadura en la Finca La Haza de la Diputación. Así es el día a día de los soldadores de esta institución narrado por José Antonio Castellano, uno de sus soldadores, que también realiza cerrajería artística, como la estrella 3D que puede apreciarse en la imagen y que realiza en las formaciones que imparte. «El 60% de nuestro trabajo lo realizamos con los bomberos, ya que necesitan constantemente reparar material», destaca Castellano.

Rocío Vicente, diseñadora gráfica El diseño de las imágenes de campañas de publicidad, cartelería e información de la Diputación de Cáceres corre a cargo de Rocío Vicente y de su compañera, que pertenecen al Departamento de Imagen de la institución provincial. A pesar de que la tecnología ha ganado un gran peso en su día a día y le facilita mucho el trabajo, la diseñadora gráfica continúa apostando por crear desde cero en un lienzo. Vicente destaca el diseño de las agendas de igualdad, que cada año edita la institución provincial. «Es un formato que diseñamos sin pautas previas y es el que más nos gusta porque lo hacemos a nuestro gusto», destaca.