Dimite el presidente de la mancomunidad Campo Arañuelo por falta de acuerdo en la retribución a percibir

Poco más de dos meses le ha durado el cargo de presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo Arañuelo al alcalde de Valdehúncar, el socialista Isidro Nuevo, que –recordamos– fue elegido, por edad, a primeros de octubre en una asamblea celebrada en Majadas de Tiétar tras empatar a votos con el candidato popular, Faustino Herrero. Once votos sumó cada uno en las dos votaciones realizadas.

Su renuncia se produjo en una nueva asamblea, que tuvo lugar el pasado día 21 en Rosalejo, al no salir adelante su propuesta de tener una dedicación del 50% con una determinada retribución, que no fue apoyada ni por los representantes del PP ni por los ayuntamientos en los que gobierna Levanta. Pero tampoco por algunos de sus compañeros del PSOE, por entender que con ese planteamiento se duplicaría el coste que la mancomunidad destina a retribuir al presidente.

El anterior, Raúl Medina, estaba liberado al 25% por la mancomunidad, aportando el resto de su salario el Ayuntamiento de Majadas, del que es primer teniente de alcalde. La propuesta de Isidro Nuevo era liberarse al 50% y compaginarlo con su trabajo como funcionario en Madrid, en el Ministerio para la Transición Ecológica, hasta su inminente jubilación, ya que no percibe nada del Ayuntamiento de Valdehúncar. Y en esto último es en lo que no le respaldó la asamblea, al tener que salir la cantidad que solicitaba íntegramente de las arcas del colectivo intermunicipal.

Fue entonces cuando presentó la carta de renuncia, al comprobar que la asamblea no aprobaba sus pretensiones, como él mismo reconocía a HOY.

«Los nueve puntos anteriores del orden de día se aprobaron por unanimidad, pero al llegar al noveno, el que me afectaba, comprobé que no tenía apoyo. Y como no me sentí respaldado pensé que lo mejor era dejarlo, porque, además, ni soy político ni quiero serlo».

El ya expresidente explicaba que una Mancomunidad como la del Campo Arañuelo, con 22 pueblos, cerca de 70 trabajadores y los distintos servicios que presta, necesita un tiempo de dedicación, y más en su caso, para recorrer esos pueblos y hablar con su gente. Y es lo que proponía que se le compensara, 32.000 euros anuales por una dedicación del 50%, tomando como referencia que el anterior presidente percibía la mitad de dinero, 16.000 euros, por la mitad de tiempo, el 25%. Calculando, incluso, que saldría a poco más de 1.400 euros por Ayuntamiento y año si hubiera que repartir los gastos, como se hace con otros programas y servicios.

Pero no fue así, por lo que a partir de ahora se dedicará por entero a Valdehúncar y más aún cuando se jubile en febrero.