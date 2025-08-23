El Día de las Peñas de Villar del Pedroso será el 5 de septiembre

E. G. R. Sábado, 23 de agosto 2025, 09:44 Comenta Compartir

La población se encuentra inmersa en los preparativos de las inminentes fiestas y con ellos las primeras convocatorias. Entre estas, el Día de las Peñas, que se celebrará el 5 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento, incluyendo entrega de lotes de ralo, bienvenida, disc-jockey,.. Las interesadas deben inscribirse antes del 1 de septiembre.