Detenidos los presuntos autores de cuatro robos, tres de ellos en grado de tentativa, en Logrosán

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos responsables de cuatro robos, tres de ellos en grado de tentativa, cometidos en la localidad cacereña de Logrosán en los últimos meses.

La operación se ha saldado con la detención de dos hombres, y la investigación penal de otro, que ya se encuentra en prisión por otros hechos, todos ellos residentes en la provincia de Badajoz y con antecedentes por delitos contra el patrimonio, según recoge Europa Press.

El primer hecho investigado tuvo lugar el pasado 2 marzo, cuando se produjo un robo con fuerza en grado de tentativa en un establecimiento comercial de Logrosán, en el que los agentes lograron determinar que los presuntos autores estuvieron merodeando durante la madrugada por la localidad con la intención de seleccionar un objetivo para robar, accediendo finalmente al establecimiento sin llegar a consumar el robo.

En este caso, los agentes practicaron diferentes diligencias de investigación que permitieron relacionar un vehículo con el lugar de los hechos y, a partir de él, identificar a un hombre, vecino de Badajoz, con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Los indicios apuntaron también a la participación de otro hombre, también vecino de Badajoz y con antecedentes por hechos similares.

Posteriormente, en la madrugada del pasado 22 de mayo, se produjeron tres nuevos delitos que presentaban claras similitudes con el robo cometido en marzo, lo que hizo sospechar que pudieran haber sido cometidos por el mismo grupo.

En esta ocasión, los presuntos autores accedieron nuevamente al establecimiento comercial tras fracturar el bombín de la puerta, llegando esta vez a sustraer una caja fuerte, que fue localizada posteriormente en un parque de la localidad.

Esa misma noche, además, intentaron sustraer dos vehículos, aunque finalmente no lograron su propósito, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

El análisis de estos hechos permitió a los agentes situar nuevamente al grupo investigado en el lugar y momento de los robos, y concluyeron que uno de los hombres ya identificado fue quien conducía el vehículo utilizado en el robo del 2 de marzo, acompañado en aquella ocasión por otro hombre. El conductor habrían regresado, junto con una tercera persona, para tratar de consumar el robo en el establecimiento e intentar, además, la sustracción de dos vehículos.

La investigación permitió contar con «indicios sólidos» que vinculaban a estas tres personas con los robos investigados, por lo que la Guardia Civil solicitó el correspondiente mandamiento judicial, que permitió practicar diversas diligencias de investigación policial y situar de forma concluyente a los sospechosos en los lugares donde se cometieron los delitos.

Detención

Una vez reunidos los elementos probatorios, el pasado 5 de noviembre, los agentes se trasladaron a la provincia de Badajoz, donde se procedió a la detención de dos de los implicados, mientras que el tercero, que ya se encontraba en prisión por otros hechos delictivos, fue igualmente investigado por dichos robos.

La Guardia Civill señala que a los detenidos y al investigado se les atribuyen un delito de tentativa de robo con fuerza en establecimiento comercial, un delito de robo con fuerza consumado, correspondiente a la sustracción de la caja fuerte del establecimiento, y dos delitos de tentativa de robo de vehículo.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Logrosán.

