Un detenido y un investigado por 13 delitos de robo con fuerza en material de cerramientos en Cilleros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años y a investigado penalmente a otro de 29 por 13 delitos de robo con fuerza y hurto de material de cerramientos como postes, alambradas o esquineros metálitos en explotaciones agrícolas y ganaderas de Cilleros.

La investigación se inició tras una denuncia presentada el pasado 3 de julio de 2025 por un agente del medio natural, en representación de la Junta de Extremadura. En ella, informaba del robo de varias porteras y rollos de alambrada en los montes de utilidad pública denominados Valdecaballos y Teso Moreno, del término municipal de Cilleros.

Posteriormente, el 16 de julio de 2025 el representante de una empresa forestal denunció el robo de 189 postes para cerramientos, 11 esquineros metálicos, un depósito de 1.000 litros y cuatro sacos de cemento, también en el paraje de Teso Moreno.

A partir de estos hechos, los agentes realizaron numerosas gestiones de investigación con denunciantes, vecinos y ganaderos de la zona y lograron situar un vehículo sospechoso ocupado por dos hombres en los lugares donde posteriormente se producían los robos.

Durante la investigación se inspeccionaron distintas parcelas de uso ganadero y se localizó un cerramiento en las inmediaciones de Cilleros con materiales presuntamente sustraídos. El propietario de la finca indicó a los agentes que los había adquirido a bajo precio a un vecino de Valverde del Fresno y que desconocía su procedente ilícita.

Por su parte, en la zona de Teso Moreno fue hallada una cartera porta documentos con identificaciones personales que resultaron pertenecer a una de las personas que había sido vista en el vehículo sospechoso. Este hallazgo, unido a la lejanía y dificultad de acceso al paraje donde fue avistado (a más de 10 kilómetros de Cilleros por caminos y pistas), reforzó la hipótesis de los agentes acerca de la supuesta implicación de los ocupantes del vehículo.

La investigación desarrollada por la Guardia Civil ha permitido relacionar estos hechos actuales con robos similares ocurridos en los últimos años en la comarca de Sierra de Gata, donde los supuestos autores habrían ofrecido a bajo precio material de cerramientos (postes, alambradas, varillas, etc.), utilizando siempre el mismo modus operandi: sustracción de material en zonas de difícil acceso y posterior venta a terceros.

El perjuicio ocasionado no solo es de carácter económico para las empresas afectadas, sino también medioambiental, ya que en los montes de utilidad pública han desaparecido cientos de protectores de árboles compuestos por mallas y varillas metálicas cuyo fin es evitar que los pequeños arboles sembrados o repoblados sean comidos por la fauna salvaje.

Finalmente se detenido un hombre de 35 años y se ha investigado penalmente a otro, de 29, por su supuesta participación en al menos 13 delitos de robo con fuerza en las cosas y hurto continuados.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente en Coria.