Detenida por robar joyas en viviendas de Albalá en las que trabajaba como auxiliar de ayuda a domicilio

Una mujer de 29 años ha sido detenida por robar en viviendas de Albalá en las que trabajaba como auxiliar de ayuda a domicilio, en ... concreto, ha sido acusada de nueve delitos de hurto.

Los hechos sucedieron el pasado mes de septiembre, tras presentarse una denuncia por hurto de joyas y otros efectos de valor en Albalá. El denunciante sospechaba de una mujer que había estado trabajando en su casa como auxiliar de ayuda a domicilio.

Los agentes practicaron diferentes diligencias, entre ellas, se comunicaron con empresas de compraventa de oro y averiguaron que la persona sobre la que recaían las sospechas había formalizado numerosas ventas de joyas. Se trataba de un número elevado de joyas, lo que puso en alerta a los agentes ante la posibilidad de que pudieran pertenecer a otras víctimas que, como dependientes de la ayuda a domicilio, pudieran haber recibido los servicios de la sospechosa.

Se obtuvo la identidad de las personas que habían estado a su cuidado con anterioridad y al mostrarles las imágenes de las joyas reconocieron muchas de ellas como suyas.

Los agentes tuvieron conocimiento que la persona sospechosa había estado residiendo durante varios años en otra localidad. Mantuvieron una conversación telefónica con la familia con la que había convivido y manifestaron que habían echado en falta joyas y objetos de valor en el priodo en el que la mujer estuvo en el domicilio. No obstante, no habían formalizado denuncia porque no tenían pruebas, pero en este momento reconocieron como propias varias de las joyas que los agentes les mostraron y que habían sido vendidas en los establecimientos de compraventa de oro.

Tras recabar las pruebas y previa autorización judicial, se realizó el registro del domicilio del sospechoso, hallándose en su interior numerosos objetos susceptibles de haber sido sustraídos en viviendas.

El dinero en metálico, y los efectos sustraídos en los distintos domicilios donde, la supuesta autora de los hechos, habría llegado a trabajar, se estiman en un valor aproximado a los 22.000 euros.

La Guardia Civil detuvo a la mujer y el pasado día 18, fue puesta a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de Cáceres.