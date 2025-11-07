Detenida una joven de 21 años con cocaína y hachís en la provincia de Cáceres

R.H. Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:32 Comenta Compartir

Una joven de 21 años ha sido detenida por la Guardia Civil como presunta autora de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Según el instituto armado, agentes pertenecientes al puesto de Hoyos (Sierra de Gata) establecieron «un punto de verificación, en el que contaron con el apoyo de patrullas del Puesto de Moraleja, en una vía de comunicación próxima a la localidad de Perales del Puerto», sostiene en una nota de prensa.

«La finalidad del dispositivo era garantizar la seguridad ciudadana y para ello verificaban que los ocupantes de los vehículos no portaran objetos prohibidos o drogas», continúa la Guardia Civil.

Durante el control se le dio el alto a un vehículo en el que viajaban dos individuos, y en el asiento del copiloto iba una mujer que «mostraba una actitud de nerviosismo ante la presencia de los agentes al enterarse acerca del motivo del dispositivo», detallan.

Los agentes, tras interactuar con ambos y realizar una serie de comprobaciones, «verificaron que la mujer portaba entre su vestimenta una bolsa plástica que contenía una sustancia blanca en forma de roca y polvo junto a otro envoltorio en cuyo interior hallaron una sustancia compacta de color marrón».

Ante este hallazgo, los agentes realizaron la prueba de 'narcotest' sobre ambas sustancias, que «arrojaron un valor positivo frente a cocaína y polen de hachís», sostienen.

Tras la diligencia de pesaje efectuada, los agentes comprobaron que se trataba de 116 dosis de cocaína y algo más de 20 gramos de polen de hachís.

Como resultado del dispositivo, los agentes detuvieron a la mujer, de 21 años, como presunta autora de la comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Las diligencias policiales instruidas a tal efecto han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Coria.