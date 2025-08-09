Desierto el primer premio del festival de guitarra de Coria

Sábado, 9 de agosto 2025, 11:02 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El XXVIII Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria entregó ayer los premios del concurso senior y junior en la catedral de Santa María de la Asunción. En esta edición, ha quedado desierto el primer premio del concurso, el segundo ha sido compartido entre Shenghao Liu (China) y Diogo Carlos (Portugal), el tercero ha recaído en el salmantino Mario Pino y el cuarto ha ido a parar al emeritense Ignacio Cuadrado, que también se ha llevado el Premio del Público y el Premio de Extremadura. En el certamen junior, el ganador ha sido Beñat Muniozguren y el segundo premio ha recaído en Daría García.