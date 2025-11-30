Desempleados de la comarca de La Vera se formarán en materia forestal durante un año

Eloy García Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Una docena de desempleados de las poblaciones de Jarandilla, Losar, Madrigal y Villanueva de la Vera se verán beneficiados del Programa de Formación y Empleo Escala Monte-Vera, que acaba de ser concedido a esta agrupación de municipios.

Los aspirantes que finalmente sean seleccionados por el Sexpe tendrán la oportunidad de formarse en las especialidades Actividades auxiliares de conservación y repoblación forestal (Nivel I) y Repoblación forestal y tratamientos silvícolas (Nivel II).

La formación, que además estará remunerada al tratarse de alumnos-trabajadores, tendrá como sede Losar, con una duración de un año.

Por otro lado, el Ayuntamiento losareño recuerda que ofrece formación y acompañamiento personalizado a personas empresarias, autónomas y emprendedoras para facilitar su adaptación a los nuevos procedimientos digitales.

En este caso, facilitando a productores de uvas y aceitunas el cumplimiento del nuevo trámite de trazabilidad. Más información e inscripciones en la casa de la cultura.