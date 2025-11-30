HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LOSAR DE LA VERA

Desempleados de la comarca de La Vera se formarán en materia forestal durante un año

Eloy García

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Una docena de desempleados de las poblaciones de Jarandilla, Losar, Madrigal y Villanueva de la Vera se verán beneficiados del Programa de Formación y Empleo Escala Monte-Vera, que acaba de ser concedido a esta agrupación de municipios.

Los aspirantes que finalmente sean seleccionados por el Sexpe tendrán la oportunidad de formarse en las especialidades Actividades auxiliares de conservación y repoblación forestal (Nivel I) y Repoblación forestal y tratamientos silvícolas (Nivel II).

La formación, que además estará remunerada al tratarse de alumnos-trabajadores, tendrá como sede Losar, con una duración de un año.

Por otro lado, el Ayuntamiento losareño recuerda que ofrece formación y acompañamiento personalizado a personas empresarias, autónomas y emprendedoras para facilitar su adaptación a los nuevos procedimientos digitales.

En este caso, facilitando a productores de uvas y aceitunas el cumplimiento del nuevo trámite de trazabilidad. Más información e inscripciones en la casa de la cultura.

