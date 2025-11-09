HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios ultimando la instalación de la desbrozadora. A. A.

Los desbroces de Alía comienzan por las zonas más prioritarias

Eloy García

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Comenzaron las labores de desbroce de las que se beneficiarán diversos caminos públicos ubicados en el término municipal de Alía y que ahora se centran en el de los Olivares.

El próximo en la lista, según señalan fuentes municipales, será el que une las pedanías de Puerto Rey con Poblado de Cíjara «dado que se trata de una zona prioritaria por el riesgo de accidentes», subrayan.

Una vez concluyan los desbroces considerados más urgentes, el Ayuntamiento pondrá la desbrozadora a disposición de todos los vecinos, recordando que se trata de una maquinaria «propiedad del pueblo y está al servicio de todos, por lo que se pasará por todas las zonas según las necesidades».

El inicio de estas tareas se ha visto demorado por la sobrecarga de trabajo de los encargados en montar la desbrozadora, estando en la intención del equipo de gobierno el haberlos iniciado semanas atrás.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Una mujer de 58 años resulta herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres
  3. 3 Alerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria
  4. 4 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  5. 5

    Oramba levantará 80 pisos en la Casa de las Aguas y estudia crear un parking de varias plantas
  6. 6

    El día que Badajoz buscó un monstruo en pleno temporal
  7. 7 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  8. 8

    93 artistas crean una selva para el Guadiana
  9. 9 Cortes en la A-5 por el vuelco de camión en el kilómetro 277
  10. 10 Saúl Noriega: «Moverse, bueno contra el cáncer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los desbroces de Alía comienzan por las zonas más prioritarias

Los desbroces de Alía comienzan por las zonas más prioritarias