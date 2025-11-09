Los desbroces de Alía comienzan por las zonas más prioritarias

Eloy García Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Comenzaron las labores de desbroce de las que se beneficiarán diversos caminos públicos ubicados en el término municipal de Alía y que ahora se centran en el de los Olivares.

El próximo en la lista, según señalan fuentes municipales, será el que une las pedanías de Puerto Rey con Poblado de Cíjara «dado que se trata de una zona prioritaria por el riesgo de accidentes», subrayan.

Una vez concluyan los desbroces considerados más urgentes, el Ayuntamiento pondrá la desbrozadora a disposición de todos los vecinos, recordando que se trata de una maquinaria «propiedad del pueblo y está al servicio de todos, por lo que se pasará por todas las zonas según las necesidades».

El inicio de estas tareas se ha visto demorado por la sobrecarga de trabajo de los encargados en montar la desbrozadora, estando en la intención del equipo de gobierno el haberlos iniciado semanas atrás.

