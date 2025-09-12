HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

JARAÍZ DE LA VERA

Deportes minoritarios se dan cita mañana

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

REDACCIÓN. Pequeños y mayores tienen mañana una oportunidad para conocer disciplinas deportivas poco habituales. Este evento se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas, y se darán a conocer el tenis, tiro con arco, piragüísmo, kickboxing, gimnasia, vela, automovilismo, hípica, salvamento, socorrismo y escalada, entre otros.

