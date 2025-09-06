El deporte y el arte se dan la mano hoy con la apertura del IX Fest Cam

EMILIO BARRADO Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Lo organiza la Mancomunidad de municipios vallenses y pretenden contribuir a la difusión y puesta en valor de estos contenidos en la zona, ofertando actividades que fomenten el conocimiento de las diferentes posibilidades de movimiento desde el punto de vista artístico, encuadrando así la cultura ,la actividad física y la salud en el medio rural.

Desde las diez de la mañana a las doce horas se celebrará un taller de yoga aéreo a cargo de Yolanda Qamar de Plasencia, en la Casa de Cultura. A continuación habrá un taller de Skate Cross con Patines a cargo de Cáceres Go, en la Pista Polideportiva. Luego se celebra el espectáculo de Circo 'Wakamola', a cargo de Cia Chimichurri, en el colegio público.En la jornada de tarde habrá taller de GroundR, por Patricia Villa de Movimiento Suma.