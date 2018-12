Denunciados dos perfiles en Internet Sábado, 15 diciembre 2018, 09:17

La alcaldesa de Salvatierra de Santiago, Inmaculada Delgado, tiene denunciado dos perfiles en redes sociales ante los mensajes que se han vertido en contra de su persona sobre esta polémica, que nació en Internet. Considera no todo vale en política. Además opina que este conflicto vecinal se ha salido de lugar. No tiene dudas de que detrás está personal del Partido Socialista de la localidad. Reitera que siempre se ha mostrado su intención de colaborar y cree que se podría haber solucionado esta situación. No obstante, señala que al solicitar la rampa en vía pública, para dar una autorización, se tiene que estudiar la documentación y ver las diferentes alternativas para dar el visto bueno o no a esa viabilidad. Mientras, María del Carmen Moreno, insiste en que es un tema prioritario para su madre. Opina que debería haberse resuelto e insiste en que no entiende que este tema se esté dilatando.