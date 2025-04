Primera denuncia de intento de sumisión química por pinchazo en Extremadura

María Fernández Cáceres Domingo, 7 de agosto 2022 | Actualizado 08/08/2022 07:49h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha confirmado este domingo la primera denuncia en Extremadura por intento de sumisión química mediante pinchazo.

Los supuestos hechos sucedieron en la discoteca móvil del municipio cacereño de Madrigal de la Vera en la madrugada de este pasado viernes a ayer sábado. Precisamente el día 5 comenzaban las fiestas de 'Cristo chicos' en la localidad, que había previsto un programa de actividades con música y espectáculos.

El padre de la joven, menor de edad, ha denunciado un posible pinchazo con sustancias tóxicas a su hija, que presenta una erupción cutánea en el muslo y sufrió un desvanecimiento.

En declaraciones a Canal Extremadura, el padre, Fernando Álvarez, qu es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Getafe, relata lo que vivió su hija: «Ella ve a la persona que se le acerca y le pincha. Enseguida le dijo a las amigas: 'Me han pinchado, me han pinchado'. Fueron a buscar a su hermano y se desmayó. A partir de ahí no recuerda nada.

Tras lo ocurrido, se activó el protocolo por posible sumisión química. La menor fue trasladada al hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata y examinada por un médico forense. No requirió hospitalización.

Se estudia la erupción y su posible atribución a otras causas. No obstante, algunas muestras han sido remitidas al Instituto Toxicológico de Sevilla para su estudio y análisis.

En la denuncia, aclara la Guardia Civil, no se recogen ni posibles abusos ni ninguna otra circunstancia de riesgo.

Primeros casos

Los primeros casos de denuncias por pinchazos a mujeres en locales o ambientes de ocio nocturno surgieron tras la celebración de los San Fermines y se incrementaron en el país durante el resto del mes de julio.

Ante la oleada de casos, las distintas administraciones, entre ellas la Junta de Extremadura, han informado a los profesionales sanitarios del aumento de las denuncias de esta práctica en el ocio nocturno y han publicado una serie de guías informativas con consejos y recomendaciones sobre cómo actuar.

Principalmente, se recomienda no sentir vergüenza ni miedo y comunicarlo al entorno más cercano para poder recibir ayuda. En caso de notar el pinchazo, se aconseja acudir lo antes posible a un centro sanitario o llamar al 112 Extremadura para intentar localizar sustancias tóxicas en la sangre que evidencien el ataque. Asimismo, habría que contactar con alguno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado e interponer una denuncia.

Se trata de un fenómeno alarmante que, según los expertos, se da en mujeres menores de 30 años a las que inoculan una sustancia con efectos psicoactivos para drogarlas y abusar de ellas.

Los síntomas son somnolencia en exceso, torpeza en los movimientos, dolor de cabeza, naúseas o vómitos, visión borrosa, realidad paralela, falsos o inexistentes recuerdos, pérdida de memoria y desorientación.