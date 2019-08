Vox denuncia que la Policía Local no puede cubrir todas las patrullas en Navalmoral Toma de posesión de Jorge Martín, concejal de Vox. :: MAM La formación asegura que cuenta con datos «exactos y contrastados» y que llevan 25 días sin poder realizar el servicio plenamente MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 6 agosto 2019, 08:50

Un total de 25 días lleva la Policía Local de Navalmoral sin poder cubrir los tres turnos de los que consta una jornada con patrullas efectivas en la calle. Esa es la denuncia que hace Vox en un comunicado, tras recordar que ya con anterioridad advirtieron de la situación por la que estaban atravesando «debido a la falta de personal y a las dificultades que tienen para cubrir los servicios con un mínimo de garantías de seguridad para los ciudadanos y para ellos mismos».

Según explica la nueva formación con representación municipal, a través del concejal Jorge Martín, vuelven a hacer pública su denuncia al contar «con datos exactos y contrastados», asegurando que estas precariedades se han visto incrementadas con la renovación del equipo de gobierno. «No podemos permitir que una población como Navalmoral no tenga un servicio policial pleno y que lleve 25 días en los que no ha habido patrulla efectiva de Policía, provocando esto una inseguridad que no debemos consentir», argumentan.

Por otro lado, consideran que las dependencias policiales no pueden ubicarse en un edificio con múltiples usos, como el centro sociocultural La Inmaculada, «sin un control de quien entra o sale y sin un mínimo de seguridad propia de unas instalaciones con armamento, incumpliendo la normativa vigente en materia de seguridad con respecto a custodia de armas».

No obstante aquí muestran su «firme apoyo» a la plantilla en general y al jefe local en particular, Carlos Marcos, de quien recuerdan los 37 años que lleva en el cuerpo. «No podemos hacer otra cosa que darle las gracias por su labor, entrega y dedicación», afirman.

Para concluir, Vox advierte que seguirán denunciando todo aquello «que se salga de la legalidad y atente contra la calidad de vida de los moralos, y en este caso, la seguridad ciudadana, que es vital para la prosperidad de nuestro pueblo».

Sin respuesta

Esta denuncia se une a la que realizó el viernes el PP sobre la reducción de las jornadas de servicio de los agentes y el incremento del dinero que se les abona por horas extraordinarias, «muy por encima de lo estipulado», sin que hasta el momento haya habido respuesta por parte del gobierno municipal.