USO denuncia «irregularidades e incumplimientos» en la Policía de Navalmoral

La Unión Sindical Obrera (USO) anuncia que la situación por la que atraviesa la plantilla de la Policía Local puede terminar en los tribunales, en el Contencioso-Administrativo, ante las «irregularidades e incumplimientos reiterados de la alcaldesa pese a alardear en prensa de presidir uno de los ayuntamientos más saneados de Extremadura».

El sindicato dice en un comunicado que viene constatando desde hace meses una «escasez acentuada» de policías en la calle, «aunque la respuesta del consistorio siempre ha sido negar sistemáticamente los hechos y no poner solución a esa carencia de efectivos».

La USO añade que hasta ahora el equipo de gobierno ha venido «capeando» la situación compensando con días libres las horas extraordinarias que realizaban los policías para cubrir los servicios mínimos.

«Pero la pelota se ha ido haciendo cada vez más grande y en mayo el Ayuntamiento adeudaba a la plantilla 618 días libres entre asuntos particulares no disfrutados y compensaciones de los últimos años. La denegación constante por parte de la Jefatura para el disfrute de esos días por la falta de personal no hace más que refrendar la cruda realidad de que no se está prestando un servicio digno a los ciudadanos».

Además de todo ello, el sindicato afirma que tuvo conocimiento de que la propia alcaldesa, Raquel Medina, «se veía obligada a emitir una orden interna el pasado 30 de mayo por la que venía a reconocer que existían necesidades para cubrir los servicios mínimos y pedía voluntarios para realizar horas extraordinarias, pero a precio de horas ordinarias, en contra de lo que establece el Ministerio de Trabajo».

En ese sentido apunta que «más sangrante» resulta aún que el resto de sindicatos «hayan pasado por el aro sin rechistar y que incluso alguno de los representantes sindicales se haya prestado a realizarlas a precio de horas ordinaria».

Privilegios personales

Para terminar, la USO recuerda que se debe aplicar el mismo cómputo de jornada a todos los miembros de la plantilla, «poniendo fin a determinados privilegios personales», además de abonar la Carrera Profesional a todos los empleados municipales, «que estaba previsto para el primer trimestre del año y del que todavía no se sabe nada».