Deleitosa hace un llamamiento a la convivencia y al civismo

La masiva llegada de emigrantes y turistas con motivo de las vacaciones y fiestas estivales ha llevado a la alcaldesa de Deleitosa, María Ángeles Rebollo, a hacer una llamada al civismo de vecinos y visitantes, de cara a garantizar la convivencia «porque todos formáis parte de esta gran familia».

Este llamamiento se basa en varios pilares, que rebollo enumera uno a uno y los justifica, como son el uso responsable del agua, por tratarse de un recurso limitado que debe llegar a todos; cuidar la limpieza del entorno, depositando la basura en los contenedores, recogiendo los excrementos de las mascotas, etcétera; y el respeto al descanso de los demás, especialmente el nocturno, evitando ruidos y molestias innecesarias, demostrando que «la alegría no está reñida con el respeto».

Completan las peticiones el respeto a las normas de circulación, evitando obstruir accesos, y a los espacios públicos.