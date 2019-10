Se dejarán de regar los parques públicos y se prohibirá baldear y lavar los coches para ahorrar agua Sesión plenaria celebrada el pasado lunes, por al tarde. :: JSP El pantano de Santa Lucía, del que se abastecen nueve poblaciones está a algo más de 40 por ciento JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Miércoles, 2 octubre 2019, 08:33

El Ayuntamiento celebró un nuevo pleno ordinario a última hora de la tarde del pasado lunes, en el que se volvió a hablar de la situación económica del Consistorio, de los gastos de las fiestas patronales, así como de determinadas obras. Por el medio, no faltó, en algún momento, el intercambio de críticas de uno y otro partido. Las intervenciones se centraron, sobre todo, en los informes de la Alcaldía y de las concejalías, así como en ruegos y preguntas.

Una de las primeras cuestiones de las que habló el alcalde, José Antonio Redondo, fue sobre la situación del pantano de Santa Lucía, de donde se abastecen nueve poblaciones de la comarca y, entre ellas, Trujillo. En la actualidad, se encuentra a algo más de un 40 por ciento de su capacidad. Eso significa que tiene una reserva de agua para unos cuatro meses y medio, según fuentes de la Junta de Extremadura.

Ante esta situación, el alcalde anunció que se va a sacar un bando para concienciar a la vecindad del uso responsable del agua. Matizó que, en un principio, la situación no es preocupante. No obstante, opinó que es necesario sensibilizar a la ciudadanía. Ante la falta de lluvia, Redondo avanzó que, entre otras medidas, se va a cortar el riego en parques públicos, además de prohibir el baldeo de calles y aceras, así como el lavado de coches.

Redondo, asimismo, señaló que ese texto se va a elaborar en el Consistorio y se enviaría al resto de municipios implicados. Insistió en que no hay previsión de que llueva de forma inmediata y, de ahí, esas primeras medidas. De este modo, también se ha querido salir al paso de los rumores que había en la calle.

El primer edil, igualmente, volvió a hablar de la situación económica del Consistorio, que es «más grave de lo que parece». Ante preguntas de la portavoz popular, Inés Rubio, el alcalde remarcó que los populares se pueden sentir incómodos del dinero gastado y cómo se ha hecho. No obstante, «yo también me puedo sentir incómodo porque lo tenemos que resolver», dijo.

Entre otras deudas pendientes, detalló que no se ha podido llegar a un acuerdo con Feval, por la celebración de Feria de Artesanía (FERinARTE), coincidiendo con la Feria del Queso. Además, explicó que no se puede incorporarla al presupuesto, porque no existe notificación, ni registro de entrada, ni contrato, ni informe de Intervención ni de Secretaría. Por tanto, la intención es seguir el procedimiento judicial, añadió.

Fiestas

En esta sesión plenaria, el concejal de Cultura y Festejos, Enrique Borrega, aprovechó para detallar el ahorro que se ha producido en sus áreas en lo que se lleva de legislatura. Supone más 100.000 euros en relación a 2018, aseveró. Ese ahorro proviene de los 40.000 euros que se invertía en el Festival Internacional de Música, que no se ha celebrado, así como del concierto joven o de música electrónica que tampoco se llevó a cabo y que suponía 20.000 euros. Además, Borrega indicó que se han reducido las aportaciones a las fiestas de los diferentes barrios y núcleos de población, que «han comprendido la situación», del Ayuntamiento. En este caso, se han ahorrado un total de 15.000 euros.

Todo ello se une al ahorro en las fiestas patronales de Trujillo, que ronda los 25.000 euros. Recordó que esa programación festiva ha supuesto una inversión de 93.000 euros, restando ya los ingresos que ha habido, a través de la gestión directa por cobro de entradas en los festivales, así como de la barra de bar.

Además de los informes del equipo de Gobierno, de las resoluciones de la Alcaldía y de los ruegos y preguntas, se presentó una moción de urgencia. Se trató de la aprobación para solicitar una subvención de 60.000 euros para mejoras del centro de descontaminación ubicado en el campo de fútbol. Los populares se abstuvieron. Su portavoz, Inés Rubio, lamentó de no haberles informado antes de este punto. El primer edil aseguró que el tema le había llegado esa misma mañana y que habían tenido el mismo conocimiento que los ediles socialistas.