Las Hurdes

Def Con Dos, Kaos Etílico y Skaparapid en el XII 'Rock in Pino'

J. R. Negro

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:43

La Plaza Mayor de la localidad hurdana de Pinofranqueado, municipio de 1.749 habitantes, acogerá el próximo viernes 22 de agosto uno de los eventos musicales de referencia en el norte de la comunidad autónoma de Extremadura, el 'Rock in Pino'. Es la XII edición de este festival que acoge talentos nacionales e indies de la escena del rock y punk.

El municipio volverá a vibrar con una potente selección de bandas estatales entre las que destacan Def Con Dos, Kaos Etíliko, Skaparapid y Liposo + Pa Tu Jeto, nombres imprescindibles de la escena punk y ska nacional.

Junto a ellos, el festival mantiene su firme compromiso con la escena extremeña, apostando por grupos emergentes como La Telaraña y consolidados como Proyekto Simio, que regresan al escenario tras seis años de su última actuación. Además, en esta edición se contará con la participación del grupo femenino Bulbalkan, que animará la jornada con un pasacalles de viento y percusión que conectará la zona del río con la Plaza Mayor, creando un ambiente festivo desde primera hora.

