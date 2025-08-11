Décima edición del Concurso de Arte Urbano en Casar de Cáceres
J. R. N.
Lunes, 11 de agosto 2025, 08:03
El Concurso de Arte Urbano cumple diez años llenando de vida los muros casareños en honor a la artista casareña Gemma Granados. Podrá participar en el certamen toda persona interesada a partir de los 14 años, que deberá presentar un único boceto del mural, original e inédito. Los trabajos se podrán presentar hasta el 24 de agosto.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.