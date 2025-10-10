Debate sobra la flotilla con José Luis Ybot

ELOY GARCÍA Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La biblioteca pública Ángel y Alicia, de Villanueva de la Vera, acogerá el domingo una charla-debate sobre la flotilla que recientemente intentó llegar a Gaza con ayuda humanitaria, que estará protagonizada por uno de sus integrantes, José Luis Ybot 'Kurdo', licenciado en Ciencias Políticas y técnico de sonido que desde hace 25 años vive en Valverde de la Vera.

Se trata de una iniciativa del colectivo La Vera con Palestina, que invita a todas las personas que lo deseen a participar en la misma, que comenzará a las diez de la mañana.