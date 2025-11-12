HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de la vivienda afectada extraída de Street View.
Sucesos de Extremadura

Daños materiales en el incendio de una vivienda en Navalmoral de la Mata

Un hombre de 39 años y una mujer de 61 años han resultado ilesos

R. H.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:42

Los bomberos han intervenido en la mañana de este miércoles en el incendio de una vivienda en Navalmoral de la Mata.

El fuego, declarado en el número 50 de la calle Antonio Concha, ha provocado daños materiales. No hay heridos, ya que tanto un hombre de 39 años como una mujer de 61 años han resultado ilesos, según precisa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 11,15 horas.

Hasta el lugar se han desplazado, además de las dos dotaciones del Sepei del parque de Navalmoral, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

