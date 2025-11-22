Daños materiales en el incendio de una vivienda en Hervás El fuego ha afectado a dos viviendas, con un herido leve a quien se le ha dado el alta 'in situ'

Imagen de la calle La Cuesta, donde ha tenido lugar los hechos

R. H. Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:42 | Actualizado 16:05h. Comenta Compartir

Bomberos del Sepei de Cáceres y del CPEI de Plasencia han intervenido este sábado al mediodía en el incendio de una vivienda en la localidad cacereña de Hervás.

Sobre el mediodía, un vecino alertó al centro de emergencias 112 Extremadura de la presencia de fuego en una vivienda de la calle La Cuesta, que acabó afectando a las colindantes debido al humo.

El incendio ha provocado daños materiales, además de un herido leve que fue dado de alta 'in situ'

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos del parque de Cáceres y Plasencia del Sepei. Además, una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local.