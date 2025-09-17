Curso para mayores sobre el uso del móvil
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00
J. R. N. El Programa IA Amparo ofrece a las personas mayores de 65 años del medio rural un curso práctico donde descubrirán cómo usar el móvil para hablar, enviar mensajes, hacer videollamadas y compartir fotos con la familia. Se impartirá del 22 al 26 de septiembre, de 10.00 a 13.00 horas, en el CPR del municipio.
