Curso para mayores sobre el uso del móvil

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

J. R. N. El Programa IA Amparo ofrece a las personas mayores de 65 años del medio rural un curso práctico donde descubrirán cómo usar el móvil para hablar, enviar mensajes, hacer videollamadas y compartir fotos con la familia. Se impartirá del 22 al 26 de septiembre, de 10.00 a 13.00 horas, en el CPR del municipio.

