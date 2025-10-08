Curso de discapacidad sensorial
J. R. N.
Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00
Del 20 al 24 de octubre Formación Ascapas impartirá en la Oficina de Turismo un curso de discapacidad sensorial con aplicaciones prácticas con el ... fin de formar a los asistentes en lenguaje de signos, braille y sordoceguera. Más informaciónm e inscripciones en el teléfono 681 316 939, y el email formacion@ascapas.org.
