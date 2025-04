Cuatro ganaderías participarán en los festejos taurinos del Carnaval de Trujillo

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Lunes, 14 de febrero 2022, 08:08 Comenta Compartir

Ha comenzado la cuenta atrás para la celebración de los Carnavales en la ciudad trujillana. Su programación significará la vuelta a una cierta normalidad. Hay que recordar que el Ayuntamiento ya tuvo el visto bueno de Salud Pública para la celebración de las actividades habituales antes de la pandemia. Además de los festejos taurinos en la plaza Mayor, siempre bien acogidos, no faltarán el desfile y concurso de carrozas y comparsas, así como el entierro de la sardina, con su formato habitual. Todo ello provocará que la ciudad registre de nuevo un buen ambiente, al menos, así se espera.

La Asociación Encierros Carnavales Plaza Mayor ya tiene su particular programación cerrada, con cuatro ganaderías participantes. Por tanto, ya solo queda que se lleve a cabo el montaje del vallado para los encierros desde la calle Cabreros, así como de la plaza de toros portátil, que ya fue adquirida por la entidad organizadora.

Esa programación comenzará el 26 de febrero, a las 11.30 horas, con un encierro de mansos dirigido a los más pequeños. El plato fuerte de este día llegará a las 16.30 horas, con el inicio del encierro, seguido de la capea, en donde se soltarán siete reses de las ganaderías de Victoriano Martín y de Miguel Higuero. Los festejos del sábado de Carnaval suelen contar con numeroso público, tanto en las gradas, como entre los barrotes.

La gran novedad de esta jornada llegará a las diez de la noche, con una capea nocturna, con animales de Hermanos Sánchez de León. Al finalizar, habrá una 'dico-móvil', según la organización.

La actividad taurina continuará el domingo de Carnaval, a partir de las 13.30 horas, con el encierro y capea especial para mujeres. En esta ocasión, volverán los animales de Hermanos Sánchez de León. Tras un descanso, tendrá lugar el encierro y la capea en la plaza Mayor a partir de las 16.30 horas, con la suelta de seis reses, de las ganaderías Solana de Trujillo y, de nuevo, Miguel Higüero.

Fuentes de la organización remarcan que otra de las principales novedades de esta edición es que se soltarán tres reses machos en la capea del sábado y cuatro, en la del domingo, entre los animales previstos.

Las entradas tendrán un precio de 5 euros para los adultos y de 3, para menores de 3 a 12 años. No obstante, los organizadores han establecido un bono para acceder a las capeas vespertinas, así como a la del domingo dirigida a las mujeres, por un precio de 12 euros. En este pase especial, no entra el festejo nocturno, cuya entrada valdrá seis euros. Como en ediciones anteriores, se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. Asimismo, desde la entidad, se ha pedido la colaboración de la ciudadanía para sacar estos festejos adelante. No faltará el apoyo de empresas.

Otra de las citas importantes de este Carnaval llegará con el desfile de disfraces, unido al concurso de comparsas y carrozas, que tendrá lugar ese domingo, a las once de la mañana. Saldrá desde la plaza de toros dirección calle Merced y Encarnación hasta llegar al paseo Ruiz de Mendoza. En este lugar, cada agrupación participante realizará una actuación que no podrá durar más de ocho minutos. Las formaciones interesadas tienen hasta el 23 de febrero para inscribirse en el Ayuntamiento.

Ya hay grupos que se están preparando para participar, un año más, en esta iniciativa que viste de colorido las calles de la localidad. Las comparsas participantes en el desfile, excepto las premiadas, tendrán una ayuda de 50 euros. Los premios, dotados cada uno con 150 euros, serán para el mejor disfraz, mejor animación de calle y mejor actuación.

Entierro de la Sardina

Una de las formaciones que no faltará ni en ese desfile de disfraces ni en el resto de la programación del Carnaval trujillano es la Asociación Cultural La ilustre Cofradía del Alegre Entierro de la Sardina. Contará con una comparsa, que llevará una carroza y estará formada por 30 personas, entre pequeños y grandes. Una de las integrantes, Mavi Trevejo, resalta que portarán un vistoso traje el domingo, además de la animación de calle y un baile en el escenario.

Esta responsable explica que este año no se ofrecerá degustación de paella, como en ediciones anteriores. A cambio, darán bocadillos el sábado, en la plaza Mayor, tras la capea vespertina.

La gran cita de esta entidad será el martes, 1 de marzo, con el entierro de la sardina, actividad que fue recuperada en 2017, con la pausa necesaria del año pasado por culpa de la pandemia. Por ello, sus responsables vuelven con los ánimos renovados. Trevejo confía en que la vecindad participe en esta propuesta.

La comitiva de este particular entierro, con la sardina ya creada, partirá a la siete de la tarde desde la Alberca, hasta la plaza Mayor, por las almenas. Una vez en la plaza, habrá una degustación con 90 kilos de sardinas asadas. También se ofrecerá cien litros de chocolate y cientos de pestiños, que serán elaborados por las integrantes del colectivo, en un principio, en la plaza de toros, como años ocasiones.

Mavi Trevejo recuerda que llevan ya trabajando en estas propuestas, tras los Reyes, ya que esta formación también participó en la cabalgata.

Además de estas actividades, no faltarán las iniciativas de los propios centros educativos.