Cuarta edición de los Paseos Saludables temporada 2025/2026 en Coria
J. R. N.
Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00
La concejalía de Deportes de Coria presentó la cuarta edición de los paseos saludables, que tras el éxito y aceptación que tuvieron en anteriores ediciones, vuelven con muchas ganas de andar para la nueva temporada 2025/2026, destinado a todas las edades.
De todos es bien conocido, que la práctica de la actividad física realizada con cierta frecuencia, tiene efectos beneficiosos para la salud, y practicar unos ciento cincuenta minutos de actividad física de forma moderada/vigorosa a la semana reduce entre otros los riesgos de cardiopatía isquémica, diabetes, cáncer de mama y colón, hipertensión, accidente cerebrovascular o depresión.
Pero no solo estos beneficios se limitan a prevenir o detener la enfermedad, sino que también, incluyen mejoras sobre la capacidad física y la calidad de vida.
Esta nueva temporada se llevará a cabo los últimos viernes de cada mes, exceptuando dos fechas, a partir de las 16.30 horas, en función del mes de la Plaza de la Solidaridad.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.