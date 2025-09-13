Cuarta edición de los Paseos Saludables temporada 2025/2026 en Coria

J. R. N. Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La concejalía de Deportes de Coria presentó la cuarta edición de los paseos saludables, que tras el éxito y aceptación que tuvieron en anteriores ediciones, vuelven con muchas ganas de andar para la nueva temporada 2025/2026, destinado a todas las edades.

De todos es bien conocido, que la práctica de la actividad física realizada con cierta frecuencia, tiene efectos beneficiosos para la salud, y practicar unos ciento cincuenta minutos de actividad física de forma moderada/vigorosa a la semana reduce entre otros los riesgos de cardiopatía isquémica, diabetes, cáncer de mama y colón, hipertensión, accidente cerebrovascular o depresión.

Pero no solo estos beneficios se limitan a prevenir o detener la enfermedad, sino que también, incluyen mejoras sobre la capacidad física y la calidad de vida.

Esta nueva temporada se llevará a cabo los últimos viernes de cada mes, exceptuando dos fechas, a partir de las 16.30 horas, en función del mes de la Plaza de la Solidaridad.