Critican el premio al proyecto 'Vivir en Acebo' porque se basa en «promesas hipotéticas»

Un grupo de vecinos de Acebo, algunos de ellos acogidos al proyecto 'Vivir en Acebo' que ha recibido un premio a la mejor iniciativa de innovación local en la promoción del desarrollo económico, han criticado este galardón porque, a su juicio, está basado en «promesas hipotéticas».

El Premio San Pedro de Alcántara, que convoca la Diputación de Cáceres y que se falló la semana pasada, recayó en la categoría de desarrollo económico en este programa puesto en marcha por esta localidad de la Sierra de Gata para atraer población al mundo rural pero, según indican en un comunicado, lleva a «decepciones», «engaños» y a «falsas realidades».

Y es que las tierras que se prometen en cesión están sujetas a «conflictos de no rápida solución», según recoge el comunicado, o las viviendas en alquiler que se ofrecen «son nulas», además de denunciar «cantidad de trabas» para conseguir el empadronamiento en el pueblo. «Es muy satisfactorio que un pueblo reciba un premio por un proyecto de iniciativa al desarrollo rural más innovador...pero primero hay que saber qué se tiene realmente para ofertar y después hacer la campaña publicitaria», dicen.

En esta línea se critica que se haya promocionado lo «fácil» que es montar una quesería en una explotación ganadera en el campo y, sin embargo, «no se informa» de la inversión que hay que realizar y de la «multitud» de informes (ambientales, industria, ayuntamiento, hidrográfica, sanidad, etc) que se necesitan y que se «dilatan en el tiempo».

Vienen, pero se van

«Es cierto que varias familias atraídas por el proyecto 'Vivir en Acebo' han venido al pueblo, pero también se han tenido que ir, bien a otros municipios cercanos, o retornar a su región de origen por no tener acceso a ninguna de las perspectivas ofrecidas, e incluso varias familias ya residentes en el municipio se han marchado, o están pensando en hacerlo, ante la imposibilidad real de supervivencia», alertan los vecinos.

En el comunicado mantienen que no solo se asienta población atrayendo a nuevos vecinos, «sino dando oportunidades a los ya existentes», en alusión a que no todos tienen la misma posibilidad de optar a trabajos municipales. «No es motivo de premio el haber hecho a tanta gente perder su tiempo, su energía y su dinero en venir hasta aquí para que luego las promesas no sean reales», concluyen los afectados.