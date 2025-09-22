HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

‘Tormenta de verano’, fotografía ganadora del concurso. C. BÚRDALO
ROSALEJO

Cristina Búrdalo gana el X Concurso de Fotografía

Eloy García

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

La instantánea titulada ‘Tormenta de verano’, de Cristina Búrdalo Agudo, ha resultado vencedora de la décima edición del Concurso de Fotografía de Rosalejo, convocado por la Universidad Popular y patrocinado por la Diputación Provincial.

La imagen ganadora, por la que Búrdalo se ha embolsado 200 euros, será la portada del calendario de 2026 que editará el Ayuntamiento. La segunda y la tercera plaza han sido para Raúl Trancón, con la foto ‘Cultivo bajo Gredos’, y Andrea Calvo Carrasco con ‘Nieve floreada’ respectivamente, por las que cada uno se ha llevado 50 euros.

Todas las fotografías presentadas a concurso permanecen expuestas en la casa de la cultura, exceptuando las que no cumplían con los requisitos establecidos en las bases.

Esta exposición comparte espacio con las obras presentadas al concurso de dibujo convocado con motivo de las fiestas de San Agustín.

