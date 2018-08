Se crea una comisión para que Domingo Quijada sea Hijo Adoptivo Domingo Quijada lleva cuatro décadas en Navalmoral. :: MAM Están a la espera de reunirse con la alcaldesa para que les diga como deben hacer la propuesta MIGUEL ÁNGEL MARCOS Sábado, 11 agosto 2018, 10:12

En el Ayuntamiento no se ha recibido todavía ninguna petición formal, por escrito, para que se nombre Hijo Adoptivo al profesor e historiador Domingo Quijada. Una propuesta que fue respaldada de forma mayoritaria cuando la lanzó un vecino a través de las redes sociales, Francisco Javier Rodríguez Sanguino, por entender que reúne méritos de sobra para ello. A la iniciativa se sumaron de inmediato la mayoría de los medios de comunicación locales, incluido HOY, para agradecer de alguna manera la colaboración desinteresada que presta desde hace años.

Sin embargo, según aseguraron a este diario fuentes municipales, no ha llegado petición alguna, por lo que no se ha iniciado el procedimiento correspondiente, aunque sí reconocen que ha ido gente «a informarse de qué se debe hacer. Lo sabemos por las redes sociales, donde ha surgido espontáneamente, y por los medios que se hicieron eco, pero no hay petición formal ni de partido, ni de colectivo ni de vecinos».

Esas mismas fuentes añaden que, además, el secretario está de vacaciones, por lo que hay que esperar a que regrese para que diga los trámites a seguir, puesto que no se ha realizado ningún expediente de Hijo Adoptivo en época reciente. Lo más parecido, aunque no tenga mucho que ver, fue el discutido nombramiento de la virgen de las Angustias como alcaldesa perpetua.

Al igual que ocurrió entonces, la propuesta -cuando se haga- debe pasar primero por la comisión de Honores y Distinciones y después por el pleno para que se pronuncien los distintos grupos.

Quijada, natural de Montehermoso y ya jubilado, lleva cuatro décadas en Navalmoral, en las que ha impartido clases en el colegio Campo Arañuelo y el instituto Zurbarán. Al margen de su faceta docente se encarga, prácticamente desde su llegada, de la estación meteorológica ubicada en el colegio, además de ser uno de los fundadores de los Coloquios Histórico Culturales del Campo Arañuelo y Cronista Oficial de la Villa desde 1993.

Se ha creado una comisión

Preguntado por el tema, Rodríguez Sanguino explicó que ya se ha creado una comisión para trabajar en este asunto y que están a la espera de reunirse con la alcaldesa para que les indique los pasos que tienen que dar, si deben presentar una solicitud o recoger firmas que avalen la propuestas.