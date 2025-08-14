Corrida en Montehermoso en homenaje a Crescenciano Hernández

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:46 Comenta Compartir

J. R. N. La plaza de toros ha presentado el cartel de una corrida mixta que se celebrará el domingo en homenaje a Crescenciano Hernández, fallecido este año tras una larga enfermedad. El rejoneador extremeño Leonardo Hernández será el protagonista de este festejo taurino, en el que también participarán los matadores Manuel Escribano y Ginés Marín.