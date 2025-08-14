Corrida en Montehermoso en homenaje a Crescenciano Hernández
Jueves, 14 de agosto 2025, 08:46
J. R. N. La plaza de toros ha presentado el cartel de una corrida mixta que se celebrará el domingo en homenaje a Crescenciano Hernández, fallecido este año tras una larga enfermedad. El rejoneador extremeño Leonardo Hernández será el protagonista de este festejo taurino, en el que también participarán los matadores Manuel Escribano y Ginés Marín.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.