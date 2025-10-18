Coria celebra un taller para hacer la manicura
Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00
J. R. N. Coria acoge hoy un taller de iniciación a la manicura semipermanente dirigido a jóvenes de 18 a 35 años. El curso tendrá ... un horario de 11.00 a 14.00 horas. En dicho taller se aprenderá a cuidar las uñas y crear buenos hábitos, preparación y aplicación del esmalte semipermanente, además de saber los errores comunes.
