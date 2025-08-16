Coria celebra múltiples actividades deportivas

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:43 Comenta Compartir

J. R. N. La concejalía de Deportes del ayuntamiento de Coria sigue con la programación deportiva que acompañará a la celebración del 'Agosto Turístico 2025'. El programa incluye un completo abanico de actividades dirigidas a todos los públicos, que se desarrollarán hasta el próximo 30 de agosto. Entre los eventos destacados figura el I Torneo de Tenis Memorial 'Chesco', que se celebrá hoy y mañana, así como el de Aquazumba el próximo viernes en la piscina municipal. Cerrará el calendario el Torneo Social de Tenis Nocturno, que se celebrará el sábado 30 de agosto en el Polideportivo Municipal.