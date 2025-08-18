Coria abre la inscripción para el torneo de voley playa

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:56 Comenta Compartir

J. R. N. El XIV torneo de voley playa tendrá lugar el próximo sábado 23 de agosto, y está dirigido a las categorías tanto femenina como masculina, siendo el lugar en la cancha del polideportivo municipal. Las inscripciones se pueden realizar en los teléfonos 609 536 387 y 620 435 308. El sorteo de equipos se celebrará el viernes.