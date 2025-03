La copiloto extremeña de rallies Natalia Ríos se recupera del accidente que le costó la vida a su compañero

El pasado 22 de abril perdía la vida el piloto de rallies David López Tomico en la primera edición del Rallysprint San Bartolomé de Pinares ( ... 40 pilotos, 10,9 kilómetros sobre la AV-503, trazado conocido como el Puerto del Boquerón) en el municipio abulense de Herradón. Su coche, un Fiat Abarth Grande Punto, se salió de la carretera y se precipitó por un barranco de unos 50 metros de altura.

El piloto falleció y la copiloto, la piornalega Natalia Ríos Diaz, de 18 años y amante del automovilismo desde su niñez, resultó herida. Sufrió una fractura del húmero izquierdo de la que fue intervenida quirúrgicamente, así como dolores en la columna cervical, contusiones y hematomas en las piernas.

Ahora se recupera en su pueblo en el domicilio paterno, aprovechando el tiempo con sus estudios de grado superior de Automoción, que realiza en la localidad abulense de La Serrada.

«Desde pequeña siempre le han gustado los coches y además ella decía que quería ser copiloto, nada de conducir sino de copiloto», señala la madre. «Del accidente no recuerdo nada, desde que sucedió hasta dos horas después, ya en la ambulancia», afirma. «De día estoy más entretenida, pero las noches son lo peor, por las posturas en la cama y porque si no duermes bien pues no haces más que darle vueltas a la cabeza sobre lo relacionado con el accidente y sus consecuencias», concluye.

La copiloto ya había corrido también en la última edición del Rally Norte de Extremadura con un Seat Marbella. Ahora su máxima aspiración es que todo evolucione bien y recuperarse lo antes posible después de este duro accidente.