Convocan los concursos navideños de carteles y decoración de Villanueva de la Vera

Publicadas las bases de los primeros concursos navideños de Villanueva de la Vera, a través de los cuales se elegirán el mejor cartel navideño, mejor balcón y escaparates decorados con motivos propios de las pascuas.

En el primero de los casos, los interesados tienen de plazo hasta el 28 de este mes para entregar sus trabajos en el edificio del Centro Cultural La Corona, donde también deben inscribirse, o bien mandarlo al correo electrónico concejaliaturismodeportecultura@villanuevadelavera.es. El cartel ganador formará parte de la decoración navideña municipal y se distribuirá por toda la población.

Por su parte, los interesados en participar en los concursos de balcones y escaparates deben mandar una o varias fotografías de sus respectivas decoraciones al mismo email, teniendo de plazo hasta el 1 de diciembre.

En todos los casos la entrega de premios tendrá lugar el 4 de diciembre, en un acto público que se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento a las siete de la tarde.